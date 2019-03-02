الحوثي: الشعب اليمني يعلم أن بريطانيا شريك فعلي في العدوان على اليمن

وصف رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت بشأن جهود إحلال السلام في اليمن، بـ"المضللة". وقال الحوثي: "ليعي جيرمي هانت جيدا أن الشعب اليمني يعلم أن بريطانيا شريك فعلي في العدوان على اليمن، وأنه يقتل بسلاحها". وأضاف: "ويدرك أن مشاريع القرارات البريطانية ليست للعدالة بل خدمة من جندي خجول يتمتم بما تريده الأجندة الأمريكية الإسرائيلية بمجلس الأمن". ورأى ان "كل ذلك لا يخوله ليكون وسيطا نزيها يحق له إظهار صوت محايد".

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