غوايدو: 600 عنصر من الجيش تخلوا عن حكومة مادورو

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، خلال زيارته إلى باراغواي، إن 600 شخص من أفراد القوات المسلحة تخلوا عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو خلال الأيام الماضية. وكشف انه "سنعلن خلال الساعات القليلة القادمة عن مسيرات احتجاج جديدة".

وأضاف "تحدثنا بوضوح إلي القوات المسلحة الفنزويلية التي رأت أكثر من 600 ضابط خلال الأيام الأخيرة ينضمون إلى جانب الدستور"، مشيراً إلى أن "هناك عملية انتقال واضحة للغاية باتجاه الديموقراطية".