علن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه طلب من الصين رفع الرسوم المفروضة عن المنتجات الزراعية الأميركية فورا، مشيرا إلى أن المحادثات التجارية بين البلدين تسير بشكل جيد.
وأضاف "طلبت أن تزيل جميع التعريفات على منتجاتنا الزراعية (بما في ذلك لحم البقر ولحم الخنزير وما إلى ذلك) على أساس أننا نسير بشكل جيد في المحادثات التجارية، كما أنني لم أرفع الحزمة الثانية من الرسوم الجمركية إلى 25 في المئة في 1 أذار كما كان مخططا".
هذا وحققت الصين والولايات المتحدة الأميركية، تقدما كبيرا في قضايا محددة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى التي جرت بينهما في العاصمة الأمريكية واشنطن.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: طلبت من الصين إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.