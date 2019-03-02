ترامب: طلبت من الصين إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية فورا

علن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه طلب من الصين رفع الرسوم المفروضة عن المنتجات الزراعية الأميركية فورا، مشيرا إلى أن المحادثات التجارية بين البلدين تسير بشكل جيد.

وأضاف "طلبت أن تزيل جميع التعريفات على منتجاتنا الزراعية (بما في ذلك لحم البقر ولحم الخنزير وما إلى ذلك) على أساس أننا نسير بشكل جيد في المحادثات التجارية، كما أنني لم أرفع الحزمة الثانية من الرسوم الجمركية إلى 25 في المئة في 1 أذار كما كان مخططا".

هذا وحققت الصين والولايات المتحدة الأميركية، تقدما كبيرا في قضايا محددة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى التي جرت بينهما في العاصمة الأمريكية واشنطن.