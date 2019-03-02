كندا تسمح بالمضى قدما لإتمام عملية تسليم مديرة هواوي إلى أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ):

قالت الحكومة الكندية يوم الجمعة إنها ستسمح بالمضي قدما في إجراءات عملية تسليم مينج وانتشو، المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، إلى الولايات المتحدة.

وأصدرت وزارة العدل "ترخيصا بتنفيذ" طلب التسليم المقدم من الولايات المتحدة. وحددت محكمة في مقاطعة "كولومبيا البريطانية" الواقعة فى أقصى غربى كندا يوم السادس من مارس الجاري موعدا لمثول مينج أمامها.

ويتهم النظام القضائي الأمريكي مينج بالاحتيال على مؤسسات مالية عبر إخفاء معلومات عن عمليات مالية مع إيران. وهناك اتهامات أكبر ضد هواوي من بينها سرقة أسرار تجارية من منافستها "تي موبايل".

وقالت وزارة العدل يوم الجمعة إن هناك "أدلة كافية سيتم وضعها أمام قاضي التسليم لاتخاذ قرار".

وأضافت الوزارة "جلسة الاستماع الخاصة بالتسليم ليست محاكمة كما أنها لن تصدر حكما بالإدانة أو البراءة. إذا تم تسليم شخص من كندا ليواجه المحاكمة في دولة أخرى، فإن هذا الشخص سيخضع للمحاكمة في تلك الدولة".

وستظل مينج طليقة الحركة، وستكون خاضعة لشروط الإفراج عنها بكفالة. وكان قد تم إلقاء القبض عليها العام الماضي في كندا.

وقال ديفيد مارتن، رئيس فريق الدفاع عن مينج في بيان نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إن القرار الصادر يوم الجمعة مخيب للآمال.

وأضاف "نشعر بخيية الأمل لقرار وزير العدل إصدار ترخيص بالتنفيذ في ظل الطبيعة السياسية للاتهامات الأمريكية وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس الولايات المتحدة أكثر من مرة إنه سيتدخل في قضية مينج إذا رأى أن هذا سيساعد المفاوضات الأمريكية مع الصين بشأن النزاع التجاري بينهما".