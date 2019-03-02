شقيقتان سعوديتان تطلبان السماح لهما بالبقاء لفترة أطول في هونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج (د ب أ):

تقدمت شقيقتان سعوديتان تختبآن في كونج كونج بطلب لسلطات الهجرة للسماح لهما بالبقاء لفترة أطول مع انتهاء تصريح البقاء الخاص بهما يوم الخميس.

وقال محامي الشقيقتين مايكل فيدلر في وقت متأخر مساء الخميس "نأمل أن يتم السماح بهذا التمديد والموافقة قريبا على طلبهما بالحصول على تأشيرة إنقاذ طارئة".

وأوضح بيان أصدره فيدلر أن الشقيقتين وعمرهما 18 و20 عاما، هربتا من عائلتهما أثناء قضاء إجازة في سريلانكا إلى هونج كونج في أيلول/سبتمبر الماضي حيث كانتا تأملان في استقلال طائرة إلى أستراليا.

وقال فيدلر إن مسؤولين سعوديين اعترضوا طريقهما في مطار هونج كونج، ومن بينهم القنصل العام السعودي، الذي حاول وضعما على طائرة متوجهة إلى الرياض أو دبي.

ولم ترد القنصلية السعودية في هونج كونج على رسالة عبر الهاتف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتختبئ الشقيقتان ريم وروان اللتان تقولان إنهما تخلتا عن الإسلام في هونج كونج في انتظار أن توافق أي دولة ثالثة على قبول طلبهما للجوء.

يذكر أن هونج كونج ليست من الموقعين على اتفاقية اللاجئين المبرمة عام 1951 ولذلك يمكن للاجئين البقاء في المدينة الصينية التي تتمتع بحكم ذاتي لسنوات إلى أن تقبلهم أي دولة ثالثة.