حزب الله لا يعلّق على كلام السنيورة ولا يتراجع: الانتقال إلى الخطة ”ب” في المواجهة

أفرغ رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ما في جعبته من أرقام ووقائع في وجه ما يعتقد أنها حملة منظّمة لاستهدافه بشخصه، وأيضاً محاولة للاقتصاص من الحريرية السياسية. فرجل الأرقام والحسابات من خلال دفاعه المضاد، شكّك ليس فقط بالأرقام وإنما بالدولة ومعها القضاء.

لكن المعني الأساسي بكلام السنيورة كان “حزب الله” وإن لم يعمد إلى تسميته.

فهل للحزب تعليق على ما قدمه “الخصم السياسي” الرافض أصلاً لكل التسويات السابقة.

لا يجد “حزب الله” نفسه معنياً بالتعليق على مطالعة السنيورة وإن كان ماضياً في معركة مكافحة الفساد حتى النهاية.

فأوساط مقربة من “حزب الله” استغربت رد رئيس الوزراء السابق وتسييسه للملف التقني بامتياز، لا سيما أن ما قدمه عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” ومسؤول ملف مكافحة الفساد النائب حسن فضل الله للمدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم لا يمت بصلة إلى ما عرضه السنيورة، وإذ أكدت مصادر متقاطعة لـ”النهار” أن ما بات في عهدة النيابة العامة المالية لا يتعلق بمبلغ الـ 11 ملياراً وإنما بحسابات أخرى تعود إلى سنوات لاحقة لآخر حكومة ترأسها السنيورة عام 2009، وإن تلك المستندات لا تتعلق البتة لا بالموازنات ولا بقطع الحساب. عدا عن أنه كان من الأجدى انتظار نتائج التحقيقات التي بدأها ابرهيم ليبنى على الشيء مقتضاه، علماً أنه ليس بالضرورة أن تسفر تلك التحقيقات عن توجيه أصابع الاتهام إلى فريق سياسي معين.

السنيورة يخوض معركة استباقية!

إلى ذلك سجلت مصادر في 8 آذار سلسلة ملاحظات على مضمون المؤتمر الصحافي للرئيس السنيورة، ومنها أن الأخير فضّل خوض معركة استباقية متقنة في الشكل من خلال استحضار الدعم “الآذاري” عبر شخصيات وازنة في قوى 14 اذار، ما أعاد التذكير بمراحل سابقة من الانقسام السياسي في البلاد، وكأن لا تسويات أُبرمت ولا اتفاقات عقدها المتخاصمون السابقون لتخطي تلك الفترة.

أما المضمون الأبرز للمؤتمر الصحافي فيكمن في إتقان وزير المال السابق للغة الأرقام، وبالتالي تفنيده لـ 11 مليار دولار التي باتت العنوان الأبرز في معركة مكافحة الفساد، مع الإشارة إلى أن الأرقام الموجودة في حوزة خصوم السنيورة تصل إلى نحو 36 ملياراً.

ومن جهة ثانية توقفت تلك المصادر عند الحجج التي قدمها رئيس الحكومة السابق ومنها عدم جواز استخدام قاعدة الاثني عشرية كوسيلة قياس عدا عن شرحه الفارق بين الموازنة والميزانية ورأت فيها حججاً منطقية في عالم الحسابات.

ووفق ما تقدم، وعلى الرغم من قدرة السنيورة على المحاججة بالوثائق والمستندات فإن “المواجهة” المستقبلية ستتخذ أوجهاً أخرى تستدعي الانتقال إلى الخطة “ب”، والتي لا ريب أنها وضعت مسبقاً بهدف الاستمرار في المحاججة وتفنيد الأرقام والحسابات لمرحلة سابقة شابها الانقسام السياسي الحاد وتداعياته على الصعد كافة.

إلا أن اللافت كان في تشكيك السنيورة ليس فقط بما يدّعيه خصومه السياسيون، وإنما بمن سرّب الوثائق والمستندات قبل عرضها على الحكومة ومجلس النواب، وكأنه يوجه السهام في اتجاه وزير المال علي حسن خليل من دون أن يعفي المدير العام في وزارة المال من المسؤولية.

وفي المحصلة وبناء على ما قدمه الرئيس السنيورة، فإن الإعداد للمرحلة المقبلة من المقارعة قد بدأ منذ لحظة انتهاء المؤتمر الصحافي، لا سيما أن “السهام” أطلقت في أكثر من اتجاه من دون أن توفر رؤساء وقضاة، لا سيما بعد استحضار مرحلة الفراغ في سدة الرئاسة، وكذلك إقفال مجلس النواب في السنوات الفائتة في مرحلة الانقسام السياسي الحاد بين ” محوري 8 و14 آذار”.