هواوي تطلق ثورة جديدة بـ«مايت إكس»

كشفت شركة هواوي خلال المؤتمر العالمي للهواتف النقالة 2019، عن أسرع هاتف ذكي قابل للطي من شبكة الجيل الخامس “HUAWEI Mate X”. ويعكس الطراز الجديد روح الابتكار لدى الشركة الصينية في سلسلة هواتفها هواوي مايت، مقدما “مفصل جناح الصقر”، ورقاقة موديم متعددة الأنماط “بالونج 5000” بتقنية 7 نانومتر، والبطارية عالية السعة بـ4500 ميلي أمبير، والتي يدعمها أسرع شاحن من نوع سوبر تشارج من هواوي بـ55 واطا، إضافة إلى أنه يمتاز باللون الأزرق النجمي الجديد.

وتبقى والميزة الجديدة في هاتف هواوي الجديد، أنه عندما يطوى يصبح هاتفاً ذكياً ضخماً بشاشة مقاسها 6.6 بوصة، وعندما يفتح يتحول إلى جهاز لوحي نحيف بشاشة مقاسها 8 بوصات، وهذا التصميم متعدد المقاسات يحدث قفزة في كل من الإنتاج والتجارب الترفيهية على الأجهزة النقالة.

وأشار بلاغ هواوي الصحفي إلى حديث الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في الشركة ريتشارد يو، عن القدرة في الوصول إلى هذا التصميم المبتكر بفضل مواصلة هواوي بذل جهود في مجالي البحث والتطوير.