أميركا: كوريا الشمالية لم تكن واضحة بشأن نطاق إغلاق يونجبيون

سيئول تعتزم التعاون مع واشنطن وبيونج يانج

مانيلا ـ عواصم ـ وكالات:

ذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن كوريا الشمالية طلبت رفعا كاملا للعقوبات خلال قمة هانوي لكنها افتقرت إلى الوضوح التام بشأن ما يمكنها تقديمه فيما يتعلق بتفكيك منشأة يونجبيون النووية.

وقال في مؤتمر صحفي خلال زيارة قصيرة للعاصمة الفلبينية مانيلا “كانوا صرحاء للغاية فيما يتعلق بما هم مستعدون لفعله في يونجبيون لكن لم يكن هناك وضوح تام بشأن النطاق الكامل لما هم مستعدون لتقديمه”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “حريصة على العودة إلى الطاولة لمواصلة تلك المحادثات”.وقال بومبيو إن كوريا الشمالية “طلبت بصورة أساسية إعفاء كاملا من العقوبات”.

وفي سيئول قال رئيس كوريا الجنوبية إن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لضمان إبرام اتفاق بشأن نزع السلاح النووي.

وانتهت القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام الخميس بعد تقليص مدة المحادثات في أعقاب فشل الجانبين في إبرام اتفاق بشأن حجم العقوبات التي ستخفف عن كوريا الشمالية مقابل اتخاذها خطوات للتخلي عن برنامجها النووي.

ويلعب مون جيه ـ إن رئيس كوريا الجنوبية دورا فعالا في دعم جهود إنهاء المواجهة في شبه الجزيرة الكورية واجتمع مع كيم ثلاث مرات في العام الماضي ويحاول تسهيل مفاوضاته النووية مع الولايات المتحدة.

وقال مون في كلمة ألقاها في سيئول “تتواصل حكومتي عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وتتعاون معهما بهدف دعم محادثاتهما للتوصل إلى تسوية كاملة بأي وسيلة”.

وذكر مون أيضا أن كوريا الجنوبية ستتشاور مع الولايات المتحدة بشأن سبل استكمال مشروعات مشتركة مع كوريا الشمالية منها مشروع تطوير سياحي في منطقة جبل كومجانج ومجمع كايسونج الصناعي وكلاهما في كوريا الشمالية.

وقال ترامب إن المحادثات التي أجريت على مدى يومين أحرزت تقدما جيدا لكن من المهم عدم التسرع بإبرام اتفاق سيئ. وذكر أنه انسحب بسبب رفضه مطالب كوريا الشمالية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بعد اختصار وقت المحادثات “كان الأمر كله يتعلق بالعقوبات.بشكل أساسي كانوا يريدون رفع كل العقوبات ونحن لا يمكننا فعل ذلك”.

لكن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو قال في مؤتمر صحفي في منتصف الليل بعدما غادر ترامب هانوي إن بيونج يانج طلبت فقط إعفاء جزئيا من العقوبات “التي تتصل بمصادر معيشة الناس وليس العقوبات العسكرية”.

وقال إن كوريا الشمالية طرحت اقتراحا واقعيا يشمل تفكيك المجمع النووي الرئيسي لديها في يونجبيون بالكامل بما في ذلك منشآت البلوتونيم واليورانيوم بمشاركة مهندسين من البلدين.

وأضاف ري “هذه أكبر خطوة لنزع السلاح النووي يمكننا اتخاذها استنادا إلى المستوى الراهن من الثقة بين البلدين”.