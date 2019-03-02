السودان يفضح قناة الجزيرة: تفتقد للمهنية

عرفة البنداري
فضحت السلطات السودانية، الجمعة، أكاذيب قناة الجزيرة القطرية، بعدما بثت الأخيرة تقارير إعلامية تفيد لحدوث لقاءات بين مسؤولين إسرائيليين ونظرائهم السودانيين في ألمانيا.
وقالت السلطات السودانية في بيان إن الخبر عار من الصحة تماما ويفتقد للمهنية والموضوعية ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة وتدعي التزامها بها وأنها تعمل لأجلها.
وتابعت في بيان صحفي: "كان بإمكان القناة أن تتحرى وأن يستوثق قبل أن تبث وهي تعلم ويعلم غيرها الموقف الراسخ للسودان حكومة و شعبا من الكيان الصهيوني المغتصب والتزام السودان...
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