حصاد الأسبوع| "كارثة" محطة مصر.. وتأجيل "الكأس".. و"أوسكار" رامي مالك

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مروة رشدي:

كتب- إسلام ضيف:

شهد الأسبوع الماضي، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها فوز الفنان رامي مالك، الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية بجائزة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (أوسكار)، إلى جانب استضافة مصر على مدار يومين كاملين القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، وحادث جرار محطة مصر.

ويستعرض "الخليج 365" في الفيديوجرافيك التالي، أبرز الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي.