وزير دفاع أستراليا ينضم لمشرعين قرروا التقاعد قبل الانتخابات الاتحادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا (د ب أ)-

قال وزير الدفاع الأسترالي كريستوف باين اليوم السبت إنه سيتقاعد من عالم السياسة، ليصبح الوزير الأحدث ضمن مجموعة من الوزراء الذين يتركون الائتلاف الحاكم في الانتخابات الاتحادية المقبلة.

وقال باين في بيان "حان الوقت لأتقاعد"، مشيرا إلى أنه يفضل الرحيل حاليا قبل أن يطلب المواطنون منه ذلك.

وتابع باين المشرع منذ عام 1993عن ولاية ساوث أستراليا من الحزب الليبرالي "في عمر 51 عاما، لا تزال لدي الفرصة لمهنة ثانية غير السياسة".

وكان وزير الصناعات الدفاعية ستيف سيوبو قد قال في وقت متأخر يوم الجمعة إنه سيستقيل قبيل الانتخابات "للقيام بشيء آخر".

وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون قد فقد بالفعل ثلاثة وزراء بحكومته قرروا التقاعد جميعا من البرلمان قبل الانتخابات التي يجب أن تجري قبل منتصف مايو المقبل.