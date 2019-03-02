قبل ساعات من النطق بالحكم.. من هو قاضي "مذبحة" كفرالشيخ ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

يترأس المستشار بهاء الدين المري، محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم السبت، في استئناف محاكمة الطبيب "أحمد ع.ز.ا"، 41 سنة، ويقيم ببرج عمر بن الخطاب رقم 4 بحي سخا، بمدينة كفرالشيخ، المتهم بقتل زوجته "منى فتحي السجيني"، 38 سنة، وأطفاله الثلاثة عمدًا مع سبق الإصرار، بسلاح أبيض سكين، وذلك للنطق بالحكم.

تضم الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفرالشيخ، في عضويتها المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، لأستئناف محاكمة الطبيب في القضية رقم 502 لسنة 2019، جنايات قسم أول شرطة كفرالشيخ، والمقيدة برقم 25 لسنة 2019، كلي كفرالشيخ.

وفيما يلي يستعرض "الخليج 365" معلومات عن رئيس محكمة جنيات كفرالشيخ الذي يترأس المحكمة في استئناف محاكمة الطبيب للنطق بالحكم.

اُنتدب للتدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية منذ عام 2005 وحتى الآن، وعمل وكيلا للنائب العام في أرياف مصر في منتصف الثمانينيات، ثم قاضيًا بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية، ورئيسًا لنيابة كفر الشيخ الكلية، ومستشارًا ورئيسًا بمحاكم جنايات بني سويف، وطنطا، والعريش، والإسكندرية، والإسكندرية الإقتصادية وأخيرً رئيسًا لمحكمة جنايات كفر الشيخ.

صدر له خمسة عشر مؤلفًا قانونيًا في مختلف فروع القانون الجنائي، وموسوعة في القضاء المدني، كما صدر له خمسة مجموعات قصصية وديواني نثر شاعري هي يوميات وكيل نيابة، ويوميات قاض، وبرجولا، وحكايات قضائية، ولحظة إنهيار، والحب قبل المداولة، وفيض الخاطر.

يعتبره النُقَّاد والأدباء السكندريون أديبًا من كُتَّاب الأدب القضائي الذي أفتقدته الساحة الأدبية منذ مؤلفات توفيق الحكيم التي كان آخرها منذ ثمانين سنة وأطلقوا عليه أديب القضاة وقاضي الأدباء.

أُجْريت عدة دراسات نقدية على أعماله الأدبية للدكتور سعيد الورقي أستاذ الأدب الحديث بآداب الإسكندرية، والدكتورة سحر شريف، والدكتورة نجلاء نصير، والناقد شوقي بدر يوسف، والروائي والشاعر أحمد فضل شبلول، وأستاذ الأدب السوري الدكتور أدهم القاق.

وتشمل الدراسات النقدية على أعماله الأدبية من خلال الواقعية الاجتماعية في يوميات قاض، والبعد الإنساني في مجموعة برجولا وأولاد حارتنا في البرجولا وملاحظات نقدية على يوميات قاض وعبقرية السَّرد في يوميات وكيل نيابة.