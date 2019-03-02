أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه طلب من الصين رفع الرسوم المفروضة عن المنتجات الزراعية الأمريكية فورا، مشيرا إلى أن المحادثات التجارية بين البلدين تسير بشكل جيد.
وكتب ترامب على تويتر: "طلبت من الصين أن تزيل على الفور جميع التعريفات على منتجاتنا الزراعية (بما في ذلك لحم البقر ولحم الخنزير وما إلى ذلك) على
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يطالب الصين بإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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