ترامب يطالب الصين بإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية فورا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه طلب من الصين رفع الرسوم المفروضة عن المنتجات الزراعية الأمريكية فورا، مشيرا إلى أن المحادثات التجارية بين البلدين تسير بشكل جيد.

وكتب ترامب على تويتر: "طلبت من الصين أن تزيل على الفور جميع التعريفات على منتجاتنا الزراعية (بما في ذلك لحم البقر ولحم الخنزير وما إلى ذلك) على

أساس أننا نسير بشكل جيد في المحادثات التجارية، كما أنني لم أرفع الحزمة الثانية من الرسوم الجمركية إلى 25 في المائة في 1 مارس كما كان مخططا"، متابعا: "هذا مهم جدا لمزارعينا العظام — وأنا".