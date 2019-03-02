لهواة السفر.. 5 تطبيقات ترجمة تساعدكم على التواصل

عادة ما يجد محبو السفر صعوبة في التواصل بسبب اختلاف اللغة، ولكن في الوقت الحالي لن تحتاج لإتقان عدة لغات عند سفرك لبلاد مختلفة، حيث تتوافر العديد من التطبيقات التي تُساعدك على التحدث بعدة لغات مختلفة والتواصل مع المتحدثين بها في البلاد التي تزورها.

استخدام تطبيقات الترجمة المختلفة سيساعدك في التواصل مع السكان المحليين، وطلب الطعام في الفنادق أو المطاعم بسهولة، مما يوفر لك تجربة سفر متميزة.

فيما يلي 5 تطبيقات ترجمة لمحبي السفر تساعدهم على التواصل:

1 – تطبيق iTranslate

يعتبر تطبيق iTranslate واحدا من أكثر تطبيقات الترجمة شعبية في العالم، حيث تم تنزيله أكثر من 10 ملايين مرة من متجر غوغل بلاي فقط، وهو حاصل على تقييم 4.7 في متجر آيتيونز.

يتيح لك التطبيق ترجمة النصوص أو بدء محادثة صوتية بأكثر من 100 لغة مع إمكانية التبديل بين اللهجات المختلفة، كما يتيح لك وضع عدم الاتصال الجديد استخدام iTranslate أثناء السفر دون الحاجة إلى دفع رسوم التجوال باهظة الثمن.

يدعم التطبيق قواميس ذات مرادفات ومعانٍ مختلفة، ويمكنك من خلاله فهم العبارات الشائعة حيث يقدم لك أكثر من 250 عبارة محددة سابقاً، ويدعم ترجمة مواقع الويب مما يساعدك في تصفح المدونات المحلية للحصول على توصيات.

كذلك يمكنك استخدم الكاميرا لترجمة القوائم أو اللافتات على الفور، ويتوافر منه إصدار خاص لساعة آبل Apple Watch حتى يسهل عليك استخدامه أثناء السفر.

التطبيق متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آي أو إس على متجر آيتيونز، كما يوجد منه إصدار iTranslate PRO باشتراك شهري 4.99 دولار يتيح لك الحصول على المزيد من الميزات.

2- تطبيق TripLingo

يعتبر تطبيق TripLingo أكثر من مجرد مترجم حيث يُعد تطبيق سفر متكامل الخدمات، يهدف إلى تقليل سوء التواصل أثناء السفر إلى الخارج من خلال تقديم ترجمة فورية صوتية ونصية إلى 42 لغة، بالإضافة إلى إرشادات حول العادات المحلية، وآداب السلوك لكثير من الأماكن حول العالم.

يدعم التطبيق أكثر من 100 دولة، ويقدم لك أكثر من 2000 عبارة شائعة لكل لغة في حوالي 13 لغة، كما يقدم لك “Wi-fi Dialer” يتيح لك الاتصال بأي رقم هاتف دولي.

ولعل أذكى ميزة بهذا التطبيق هي ترجمة الإيصالات حيث يتح لك التطبيق استخدام كاميرا هاتفك لترجمة لقطات من إيصالات الشراء إلى اللغة التي تختارها ويحفظ الإصدارات المترجمة كملفات PDF التي يمكنك إضافتها بسهولة إلى تقارير المصاريف.

ويمكنك الوصول إلى خدمة المترجم المباشر live translator service، والتي تساعدك في التواصل مع مترجم بشري حقيقي مقابل 3.50 دولار في الدقيقة.

التطبيق سهل الاستخدام وكل ما عليك فعله هو تحديد الوجهة وتنزيل حزمة المكان الذي تريده، فعلى سبيل المثال إذا كنت متجهاً إلى إسبانيا فسوف يكون لديك مترجم صوتي يترجم صوتك إلى اللغة الإسبانية ، ومترجم الصور، ومجموعة مختارة من العبارات الإسبانية الشائعة ومتى تَقولها.

التطبيق متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آي أو إس على متجر آيتيونز، كما يمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول المزيد من الميزات.

3- تطبيق Naver Papago Translate

يساعدك تطبيق Papago في ترجمة اللغات الآسيوية باحترافية عالية، حيث يدعم التطبيق حوالي 13 لغة وهم الكورية والانجليزية واليابانية والصينية (المبسطة / التقليدية) والإسبانية والفرنسية والفيتنامية والتايلاندية والإندونيسية والروسية والألمانية والإيطالية.

تتوفر الترجمات في شكل نص وصوت، ويمكنك أيضاً إجراء محادثة باستخدام التطبيق حيث يتيح لك التحدث بلغة الآخر في الوقت نفسه أثناء التحدث مع أحد السكان المحليين، ويدعم ترجمة الصور أيضاً.

كذلك يوفر لك قاموساً للتحقق من المعاني ويتيح لك الوصول إلى العبارات الشائعة دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

التطبيق متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آي أو إس على متجر آيتيونز.

4- تطبيق Speak and Translate

يتيح لك تطبيق Speak and Translate التحدث بالعديد من اللغات عن طريق النص أو الصوت، يوفر لك خيارات ترجمة ممتازة منها:

• يعمل دون الحاجة للاتصال بالإنترنت: يتيح لك ترجمة النص في وضع عدم الاتصال بين 10 لغات: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التركية،الصينية.

• يدعم تقنية التعرف على الكلام كما يتعرف على الصوت في الوقت الحقيقي مما يعزز بشكل كبير سرعة الترجمة.

• يتيح لك الترجمة النصية بـ 117 لغة مختلفة حول العالم، و54 لغة للترجمة الصوتية.

• يدعم التطبيق ساعة آبل، كل ما عليك هو التحدث إلى ساعتك والحصول على ترجمة لحديثك أينما كنت.

التطبيق متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آي أو إس على متجر آيتيونز.

5- تطبيق Waygo

تطبيق Waygo مخصص للترجمة بين الإنجليزية والصينية واليابانية والكورية فقط، ويندرج تحت فئة خدمات الترجمة المرئية، حيث قام بتطويره خبراء ترجمة الأحرف البصرية.

يتيح لك التطبيق ترجمة الجمل بشكل فريد، سواء تم عرضها عمودياً أو أفقياً، ويمكنه ترجمة أي صورة حيث يسمح لك بتحريك كاميرا هاتفك تجاه النص وترجمته باللغة الإنجليزية وقراءته على الفور، كما يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، ويدعم وضع عدم الاتصال.

التطبيق متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آي أو إس على متجر آيتيونز.