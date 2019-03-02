التحالف العربي ينفذ خامس إنزال جوي لقبائل "حجور" في حجة اليمنية

نفذت قوات التحالف العربي، فجر السبت، خامس عملية إنزال جوي لقبائل حجور المحاصرة من مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" إن مقاتلات التحالف أنزلت كميات مختلفة من الأغذية والمستلزمات الطبية والذخائر لرجال قبائل حجور، الواقعة في مديرية "كشر" بمحافظة حجة.



وتزامنت عملية الإنزال مع معارك عنيفة تخوضها مقاومة حجور ضد مليشيا الحوثي التي تفرض حصارا على المنطقة منذ أكثر من شهر.







وأحبطت مقاومة حجور، وبإسناد من طيران التحالف، العشرات من محاولات التسلل الحوثية إلى مناطقهم، وكبدت الانقلابيين مئات القتلى والأسرى على مدار الأسابيع المنصرمة.



وجراء الخسائر المتتالية لجأت المليشيا الانقلابية إلى قصف المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت بتفجير 13 منزلا لرجال القبائل في أطراف حجور.