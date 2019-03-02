المقاومة اليمنية تحبط هجوما حوثيا على حجور ومقتل عشرات الانقلابيين

أحبطت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، فجر السبت، هجوما حوثيا واسعا استهدف مواقعها في حجة، شمالي غرب البلاد، فيما دك التحالف العربي بغارات جوية تعزيزات المليشيا في تعز، جنوب اليمن.

وذكر مصدر قبلي، لـ"العين الإخبارية"، أن مقاومة حجور صدت هجوما كبيرا شنته مليشيا الحوثي في الجبهة الجنوبية لمديرية كشر شمال شرق محافظة حجة، أسفر عن مصرع وجرح عشرات الانقلابيين، ولا تزال جثثهم متناثرة في تلال وهضاب المنطقة.



وأوضح المصدر أن مقاتلي القبائل في تلال "العرام" و"وادي العينة" و"تباب بني شوس" و"كحل" صدوا هجوم الحوثيين وكبدوهم خسائر بشرية فادحة.

وفي شمال غرب حجة، قالت مصادر عسكرية بالجيش اليمني إن مواجهات عنيفة خاضتها القوات مع مليشيا الحوثي على مشارف مديرية مستبأ، وأضافت أن عددا من الحوثيين قتلوا في مزارع "الزنداني" بعد إحباط الجيش اليمني تسللا لمجاميع حوثية إلى مواقعه بين مديريتي حرض ومستبأ.

في السياق نفسه، دكت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات وعددا من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، عقب شنها عدة غارات جوية غربي تعز اليمنية.







وقالت ألوية العمالقة، في بيان، إن مقاتلات التحالف دمرت تعزيزات قتالية وأسلحة ثقيلة، بينها دبابة حوثية قرب جبل "البرقة" بجبهة البرح غربي تعز.

وأوضح أن الغارات نفذت بالتزامن مع معارك عنيفة تخوضها ألوية العمالقة مع مليشيا الحوثي شمال مدينة البرح بمديرية مقبنة، وتلقت خلالها المليشيا ضربات موجعة وخسائر فادحة.

في مديرية جبل حبشي، في المحافظة ذاتها، لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، الجمعة، بانفجار لغم أرضي زرعته المليشيا في وقت سابق بمديرية.

وأفاد مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" بأن اثنين من عناصر مليشيا الحوثي قتلا وجرح آخرون بانفجار لغم أرضي زرعته المليشيا في وقت سابق، في تبة الجبرية بجبهة العنين غرب تعز.

وذكر المصدر أن المليشيا أرسلت، الخميس الماضي، تعزيزات لعناصرها المتمركزة في تبة "الجبرية"، دون أن يكون لديها خرائط الألغام التي زرعتها في المنطقة، بسبب مقتل العناصر التي زرعتها في وقت سابق.