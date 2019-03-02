انت الان تتابع رغم فشل القمة.. بيونج يانج تتغنى بلقاء كيم وترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم الجمعة، غداة فشل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون في هانوي، أن الرجلين اتّفقا على مواصلة مشاوراتهما المثمرة حول نزع السلاح النووي". وقالت الوكالة: إن "كيم وترامب اتّفقا على مواصلة مشاوراتهما المثمرة حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وتعزيز العلاقات الأمريكية - الكورية الشمالية. وانتهت القمة الثانية بين ترامب وكيم بالفشل، وقد عزا الرئيس الأمريكي سبب فشلها إلى مطالب الزعيم الكوري الشمالي بشأن رفع العقوبات عن بيونج يانج.

وتهدف القمة إلى تحديد مضمون أوضح للتعهدات التي قطعت في القمة التاريخية الأولى التي عقدت بين الرجلين في سنغافورة في يونيو الماضي حين وقعا إعلانًا مشتركًا حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، لكن الطرفين يختلفان منذ ذلك الحين حول تفسير هذه الصيغة.وصرح ترامب في مؤتمر قبيل مغادرته هانوي، "يجب