السماح للرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا بحضور جنازة حفيده

سمحت السلطات البرزايلية للرئيس الأسبق لويز ايناسيو لولا دا سيلفا السجين حاليا بمغادرة محبسه مؤقتا لحضور جنازة حفيده، حسبما قالت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة.
ووافقت السلطات القضائية على طلب من محامي لولا لحضور جنازة حفيده (7 أعوام) الذي توفي إثر إصابته بمرض التهاب السحايا في ساوباولو ، وفقا لبوابة "يو او ال" الإخبارية.
ولم تتضح على الفور إلى متى سيمسح للولا، الذي شغل منصب رئيس البرازيل في الفترة بين عامي 2003 و2011، بالبقاء خارج السجن.
وكان لولا (73 عاما)، الزعيم الأسبق لحزب العمال اليساري سجينا في مدينة "كوريتيبا" منذ نيسان/أبريل الماضي لإدانته بارتكاب تهم فساد.
يذكر أن سجن لولا، الذي يقول أنصاره إنه تم لأسباب سياسة، منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية الماضية في أكتوبر الماضي والتي فاز فيها المرشح اليميني المتطرف جاير بولسونارو.
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