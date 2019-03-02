شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة «حظر الكيماوي» تؤكد استخدام الكلور في دوما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (لاهاي)

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير نهائي نشرته أمس (الجمعة)، أنه تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما السورية في أبريل 2018.

وقالت المنظمة إن ثمة «دوافع منطقية تتيح القول إن عنصرا كيميائيا تم استخدامه كسلاح في السابع من أبريل 2018» خلال الهجوم على دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، مضيفة أن «هذا العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور».