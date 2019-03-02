وفاة شخصين وإصابة آخر في حادث دراجة بخارية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم: توفي شخصان وأصيب آخر جراء حادث سير مروري مروع على الطريق الساحلي "دمياط - رأس البر"، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. ولقي "محمد الطباخ" يقيم في منطقة الأعصر، و"محمد ممدوح" يقيم في قرية السنانية مصرعهما، متأثرين بإصابتهما بنزيف وأصيب أحمد محمود بجروح وسحجات متفرقة بالجسم. وكشفت التحريات التي أجراها ضباط المباحث أن الحادث جاء بسبب سقوط الشباب الثلاثة من على الدراجة البخارية التي كانوا يستقلونها، وجرى نقل المصاب والجثمانين إلى مستشفى الأعصر بدمياط لحين استصدار قرار الدفن. ​

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