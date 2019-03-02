بالصور.. افتتاح أكاديمية الدلتا للتمريض في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

افتتح الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفرالشيخ، الجمعة، أكاديمية الدلتا للتمريض، وذلك بحضور عدد من مسئولي الصحة والإسعاف بالمحافظة.

وأكد أحمد ليمونة، مدير أكاديمية الدلتا للتمريض في كفرالشيخ، أن الأكاديمية هدفها تعليم الشباب من خريجي المعاهد والدبلومات والكليات لتؤهلهم إلى العمل في مجال التمريض حتى يجرى خلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة.

وأوضح مدير أكاديمية الدلتا للتمريض في كفرالشيخ، أن الأكاديمية تحتوي على معمل تدريب متكامل وقاعات للشرح على أعلى مستوى.​