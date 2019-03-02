محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:
افتتح الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفرالشيخ، الجمعة، أكاديمية الدلتا للتمريض، وذلك بحضور عدد من مسئولي الصحة والإسعاف بالمحافظة.
وأكد أحمد ليمونة، مدير أكاديمية الدلتا للتمريض في كفرالشيخ، أن الأكاديمية هدفها تعليم الشباب من خريجي المعاهد والدبلومات والكليات لتؤهلهم إلى العمل في مجال التمريض حتى يجرى خلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة.
وأوضح مدير أكاديمية الدلتا للتمريض في كفرالشيخ، أن الأكاديمية تحتوي على معمل تدريب متكامل وقاعات للشرح على أعلى مستوى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. افتتاح أكاديمية الدلتا للتمريض في كفرالشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.