كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشح جديد يتحدى "ترامب".. من هو جاي إنسلي أخر المرشحين لـ"رئاسة أمريكا"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مرشح جديد ينضم لقائمة طويلة من المتنافسين على كرسي الرئاسة الأمريكي، في الانتخابات الرئاسية المقرر لها عام 2020، بعدما أعلن حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسلي، عزمه الترشح في الانتخابات لينتزع منصب الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب.

فمن هو جاي إنسلي الطامح للجلوس على العرش الأمريكي؟

- إنسلي يبلغ من العمر 68 عامًا.

- يتولى منصب حاكم الولاية الشمالية الغربية "واشنطن" منذ 2013

- ينتمي حاكم ولاية واشنطن للحزب الديموقراطي، المنافس لترامب والمتحكم في أغلبية الكونجرس الأمريكي.

- أول حاكم ولاية يدخل سباق الفوز بمنصب مرشح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

- يحتل ملف التغيير المناخي الأولوية في برنامج المرشح الديمقراطي، وهو ما اعلنه في مقطع الفيديو الذي أعلن ترشحه من خلاله.

- من أشد المعارضين لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سبق له أن اعترض على قرار ترامب بفرض قيود على السفر إلى الولايات المتحدة، وطعن في القرار أمام المحكمة الاتحادية، كأول ولاية أمريكية تقدم على هذه الخطوة.

- قاد تحالفًا من ثلاثين عمدة مدينة، وثلاثة حكام ولايات، وأكثر من 80 رئيس جامعة، وأكثر من 100 شركة، للتفاوض مع الأمم المتحدة لقبول طلبها جنبًا إلى جنب مع مساهمات الدول الأخرى في اتفاقية باريس للمناخ، وذلك اعتراضًا على انسحاب ترامب من الاتفاقية.

- ينضم إنسلي بعزمه الترشح إلى قائمة طويلة من المنافسين لترامب، ومن بينهم أعضاء مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وكمالا هاريس وإليزابيث وارن وكوري بوكر وإيمي كلوبوشار وكيرستن جيليبراند، وعضو الكونجرس عن هاواي تولسي جابارد، وجوليان كاسترو وزير الإسكان في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.