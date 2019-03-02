تعرض عامل صباغة لصعقة كهربائية، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، أنهت حياته على الفور بأحد المنازل بدوار سيدي يحيى بإقليم الفقيه بن صالح.
وقالت مصادر محلية لـ”اليوم 24″ أن الضحية لم ينتبه للأسلاك الكهربائية ذات التوتر العالي، حيث كان يشتغل داخل منزل، الى أن أسقطته الصعقة أرضا، لينقل على وجه السرعة صوب قسم المستعحلات بالمدينة، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بقوة الصعقة.
الحادث أعاد للأذهان، حادثا وقع قبل أسابيع ضواحي مدينة خريبكة، حيث تسببت صعقة كهربائية في وفاة صباغ آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر صعقة كهربائية تنهي حياة صباغ نواحي الفقيه بن صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.