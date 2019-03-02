صعقة كهربائية تنهي حياة صباغ نواحي الفقيه بن صالح

تعرض عامل صباغة لصعقة كهربائية، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، أنهت حياته على الفور بأحد المنازل بدوار سيدي يحيى بإقليم الفقيه بن صالح.

وقالت مصادر محلية لـ”اليوم 24″ أن الضحية لم ينتبه للأسلاك الكهربائية ذات التوتر العالي، حيث كان يشتغل داخل منزل، الى أن أسقطته الصعقة أرضا، لينقل على وجه السرعة صوب قسم المستعحلات بالمدينة، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بقوة الصعقة.

الحادث أعاد للأذهان، حادثا وقع قبل أسابيع ضواحي مدينة خريبكة، حيث تسببت صعقة كهربائية في وفاة صباغ آخر.