تصدع “بيجيدي” أكادير مستمر.. استقالة نائبين جدد من مجلس الجماعة -وثيقة

أقدم نائبين لرئيس جماعة أكادير، على تقديم استقالتهم من عضوية مجلس الجماعة، اليوم الجمعة، بعد خلافات عديدة شهدها البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية في إقليم أكادير اداوتنان، وتصدع واضح بين أعضاء الفريق المدبر للشأن المحلي للمدينة، استدعى حضور عزيز الرباح رئيس هيئة منتخبي حزب ” البيجيدي” في المغرب قبل أسابيع لمحاولة إحداث الصلح بين مكونات الفريق.

وتتعلق الإستقالة بكل من النائب عمر الشفدي، المهندس المعماري المكلف بالتعمير، والذي سبق لصالح المالوكي رئيس الجماعة أن سحب منه التفويض بعد واقعة إصداره لبيان يندد فيه النائب بعملية الهدم الذي طال واجهة مبنى مقر قصر البلدية، والنائبة خولة أجنان المكلفة بالتواصل في خطوة مفاجئة من هذه الأخيرة بسبب ما أسمته الخلافات الكبيرة والصغيرة التي أصبحت تعرقل إمكانية الإشتغال جنبا إلى جنب ضمن المكتب المسير.

يشار أن الخرجات الإعلامية، لكل من صالح المالوكي، رئيس جماعة أكادير، والنائب الرابع عمر الشفدي المستقيل، وتبادل الاتهامات بينهما، أجج الوضع مؤخرا، وأحدث انشقاقا خرج للعلن، وجعل عدد من الفعاليات المدنية والجمعوية ينددون بما آل إليه تدبير الشأن المحلي في أكادير، وتوقف عدد من المشاريع التنموية الكبرى، وطالبوا بفتح تحقيق في الاتهامات والخروقات القانونية التي جاءت علي لسان المعنيان بالأمر.