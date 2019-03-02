شكرا لقرائتكم خبر عن علاوي ينتقد عبث قوى إقليمية بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

حذر رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الجمعة، من تعرض العراق لأحداث مشابهة كما في اليمن وسوريا، فيما أشار إلى أن بوادر الحرب الباردة بدأت، وانتقد في ذات الوقت عبث قوى إقليمية ودولية -لم يسمها- بالعراق. في إشارة لملالي إيران.

وقال علاوي في كلمة له بمنتدى أربيل السنوي الأول: إن الوضع الدولي لم يعد كما كان، مع وجود بوادر لحرب باردة، مبينا أن ما يحصل في سوريا واليمن وليبيا سينتقل إلى مناطق أخرى منها العراق.

وفي شأن فرض القرار الإيراني، أكد علاوي: إن العملية السياسية مثلا لا تمثل جميع أبناء الشعب العراقي، فالعراق يعاني من عدة حالات خطيرة منها عدم وجود وحدة وطنية، لافتا إلى أن الحكومة العراقية غير قادرة على مواجهة التدخلات الخارجية، مع وجود أزمة تزاحم في البلاد بين قوى دولية وإقليمية، وشدد على أن بلاده أصبحت مرتعاً للقوى الإقليمية والدولية التي تعبث فيه كما تشاء.

وأضاف: إن أوضاع المنطقة تشجع على احتضان الإرهاب وليس على محاربته، مبينا أنه بعد القاعدة وداعش سيأتي الجيل الثالث والرابع أيضاً لأن داعش لم ينتهِ بعد.