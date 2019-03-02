شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: إيران تواصل أنشطتها الإرهابية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمس، على مواصلة نظام إيران أنشطته الإرهابية وسلوكه العدائي في المنطقة، معربا عن أسفه لاستمرار انقلاب ميليشيات الحوثي الموالية لطهران في اليمن.

وفي كلمة المجموعة العربية خلال أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في أبوظبي، قال الجبير: إن طهران مستمرة في التدخل بشؤون الدول سواء عبر دعم الميليشيات الحوثية في اليمن، أو تدخلاتها باستمرار احتلال الجزر الإماراتية الثلاث.

وتوجه الجبير، في الجلسة التي أدارها د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، بالتهنئة إلى الإمارات على ترؤسها أعمال الدورة الـ 46 وبالشكر إلى بنغلاديش على رئاستها للدورة السابقة.

» ثبات عربي

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن المجموعة العربية ثابتة على موقفها الداعم لحق فلسطين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دعمها كل جهود مخلصة لإيجاد حل سياسي يحفظ أمن سوريا واستقرارها وفقاً لقرارات مجلس الأمن.

وقال الجبير: إن الإرهاب والتطرف من أهم التحديات التي تواجه العالم بأسره حيث لم تسلم منطقتنا منه وتدعو الدول العربية في هذا الإطار إلى تكثيف التعاون الدولي من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، وأضاف: إن إيران تواصل نهجها في التدخل في شؤون الدول ودعم الإرهاب واحتلال الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، مؤكدا سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث.

» إدانة وتصدٍ

وتابع: كما تؤكد الدول العربية على ما سبق وأعلنته الأمانة العامة للمنظمة من إدانة للانتهاكات بحق الروهينغا، كما أكد الدعم الكامل لجهود التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا والقلق من تمددها.

وتتناول أعمال الدورة الـ46 حزمة من البنود السياسية والاجتماعية والاقتصادية، على رأسها دعم مبادرات تعزيز السلم والأمن ومواجهة التطرف ومكافحة استغلال الدين وخطاب الكراهية.

ويشارك في الاجتماع المنعقد على مدار يومين 56 دولة عضوا و5 دول بصفة مراقب، إلى جانب الهند.