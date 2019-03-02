الجيش الليبي يسيطر على مدينتي أم الأرانب وتمسة في الجنوب الغربي

سيطرت قوات الجيش الليبي على منطقة جنوب غرب البلاد، وسط ترحيب شعبي كبير من الأهالي بدخول القوات المسلحة الليبية المدينة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان صحفي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن قوات الجيش دخلت إلى المدينة ضمن عمليات تحرير الجنوب الليبي التي أطلقها المشير خليفة حفتر.

وأكدت أن قوات الجيش شرعت في عملية تأمين المدينة لحمايتها من الإرهابيين.



كان المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري أكد أن قوات الجيش الوطني سيطرت على الحدود المشتركة مع النيجر والجزائر.



وأضاف المسماري، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن قوات الجيش تواصل ملاحقة الجماعات الإرهابية وتطهير بعض جيوب الإرهابيين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن القوات حققت إنجازا عظيما في استكمال قطاع جنوب غرب سبها، مشيرا إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحدود مشاركة مع النيجر والجزائر.

وأشار المسماري إلى أن حصيلة ضحايا عملية تحرير الجنوب الليبي وصل إلى 11 قتيلا و40 جريحا، منذ إطلاق العملية العسكرية منتصف يناير/كانون الثاني 2019 لتطهير مدن الجنوب بشكل كامل من قبضة الإرهابيين.

وأوضح المسماري أن قوات الجيش الوطني الليبي تتقدم لملاحقة بؤر إرهابية تتبع تنظيم القاعدة ومرتزقة تشاديين، مؤكدا أنه بسيطرة قوات الجيش على أم الأرانب وتمسة يكون سيطر على الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر بشكل كامل.







وتابع المسماري أن "المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر تحت سيطرة قوات الجيش بشكل كامل، وأن عمليات التطهير والتمشيط والملاحقة جارية".

وأكمل أن "قوات الجيش الليبي تعمل على حسم المعارك بشكل كامل، وأن الوجود العسكري جنوب البلاد حد من انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية في البلاد".

وأكد المسماري أن أهالي الجنوب رحبوا بدخول الجيش إلى مدن الجنوب لتطهير المنطقة من قبضة الإرهابيين.

