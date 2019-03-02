" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم لـ"العين الإخبارية" عن مخاوف الشعب الليبي من الملتقى الجامع للأطراف الليبية، الذي تسعى الأمم المتحدة لتنظيمه، والغموض الذي يلفه وكونه بديلا عن السلطة التشريعية.

كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: هناك مخاوف لدى الليبيين من ملتقى الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.