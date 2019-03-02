انت الان تتابع مجلس الأمن الدولى يرفض قرار روسيا حول فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رفض مجلس الأمن الدولى، مشروع قرار قدمته روسيا لإعادة تأكيد حق حكومة الرئيس نيكولاس مادورو فى تنسيق عمليات تسليم المساعدات إلى تلك الدولة الواقعة فى أمريكا اللاتينية . وصوتت أربع دول لصالح القرار؛ بينما امتنعت أربع دول أخرى عن التصويت، فيما رفضت 7 دول القرار، مضيفة أنه قبل ذلك بلحظات، قام مجلس الأمن أيضاً بإسقاط اقتراح مدعوم من الولايات المتحدة يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة فى فنزويلا ، وفقا لـ"سبوتنيك". وناشدت الوثيقة، التى قدمتها روسيا، أيضا الحوار السياسي، وحثت جميع الأطراف على تجنب استخدام القوة ضد الجمهورية البوليفارية .

وتصاعدت التوترات فى فنزويلا منذ 23 يناير عندما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا.. واعتبر مادورو حركة جوايدو كمحاولة لتنظيم انقلاب تقوم بتنسيقه واشنطن .واعترفت الولايات المتحدة على الفور بجوايدو، وتبعها 50 دولة أخرى. من ناحية أخرى، أعربت روسيا والصين وكوبا وبوليفيا وعدد من الدول الأخرى