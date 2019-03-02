حقوق الإنسان: الحوثيون فجروا 900 منزل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حذر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك من إفشال اتفاق السويد الموقع بين الحكومة وميليشيات الحوثي بخصوص الحديدة، وقال «إن ذلك سينسف المسار السياسي برمته في اليمن».

وأكد في حوار تلفزيوني أن الحوثيين يعرقلون اتفاق السويد من خلال التسويف والمماطلة، مطالبا المجتمع الدولي بمزيد من الضغط عليهم بعد أن حولوا اليمن إلى حزام ناسف للمنطقة بكاملها.

وكشف مصدر مطلع أن الميليشيات وضعت شروطا جديدة أمام المبعوث الأممي غريفيت مارتن خلال لقائه بصنعاء التي غادرها أمس الأول، وذكر أن تنفيذ الاتفاق توقف مجددا، رغم جهود الأمم المتحدة.

ميدانيا، سيطرت قبائل حجور المسنودة بمقاتلات التحالف العربي أمس على معسكر حصن المنصورة الاستراتيجي، الواقع عند الأطراف الشمالية الشرقية لمديرية كشر بعد معارك عنيفة، وتكبدت فيها الميليشيات عشرات القتلى والجرحى، وأصبحت مواقع الانقلابيين تحت نيران القبائل، حيث يطل حصن المنصورة على مناطق الحديتين، والقيم، والعبيسة، وبني ريبان.

إلى ذلك فجرت ميليشيات الحوثي الانقلابية عددا من منازل المواطنين في حجور، وقالت وزارة حقوق الإنسان «إن الميليشيات الحوثية أقدمت على اقتحام قرية بمنطقة النامرة شمال غرب العبيسة بمديرية كشر محافظة حجة وفجرت ما لا يقل عن 13 منزلا من منازل بني جبهان وبني الجشيبي».

وأضافت «هذه الجريمة تأتي مع استمرار الحصار الذي تفرضه الميليشيات على القرى، وعزل مديريات حجور منذ أكثر من 40 يوما في عقاب جماعي مع قصف عشوائي لمنازل الأهالي هناك، مما نتج عنه ضحايا جسيمة في الأرواح والممتلكات، وسقط إثر ذلك عدد من النساء والأطفال بين شهيد وجريح».

وأشار البيان إلى أن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا تنتهج جريمة تفجير منازل معارضيها بشكل ممنهج، بهدف التهجير القسري والتطهير الطائفي، واستخدامه لإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم. موضحا أن الميليشيات منذ انقلابها على السلطة فجرت ونسفت أكثر من 900 منزل من منازل معارضيها في عموم محافظات الجمهورية.

وفي تعز سيطرت قوات ألوية العمالقة واللواء 20 بقيادة القائد العام لجبهة الساحل الغربي أبوزرعة المحرمي على مواقع استراتيجية مطلة على منطقة الحناية ووادي ومدرسة الحناية، والتي كانت تتواجد بها الميليشيات الحوثية في سلسلة جبال شمال البرح، كما سيطرت على مواقع أخرى مطلة على وادي رسيان في جبهة البرح غرب محافظة تعز.

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