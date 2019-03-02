قنصلية لبنان بريو دي جانيرو تطلق مشروع ريو بيروت طريق نحو مدينتين في نيسان

قررت قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو في سياق نشاطاتها عام 2018 اطلاق مشروع: ريو - بيروت طريق نحو مدينتين في العام 2019، الذي يستند الى اتفاقية التوأمة بين المدينتين والتي وقعت عام 2009 ويهدف الى ربط المدينتين بسلسلة من البروتوكولات والنشاطات المدنية والسياحية والثقافية والتجارية والتربوية وأخرى تتعلق بالآثار والأبنية التراثية والتنظيم المدني وغيرها.

وقام قنصل لبنان العام بزيارة رئيس بلدية ريو دي جانيرو Marcelo Crivella في القصر البلدي حيث شرح أهداف المشروع وأهم ما يتضمنه من بروتوكولات ونشاطات، مركزا على أوجه التشابه بين بيروت والريو دي جانيرو والروابط الإنسانية والتاريخية التي تربط أبناء مدينة الريو بالمتحدرين من أصل لبناني.

و رحب السيد Crivella بالفكرة وأعلن دعمه الكامل للمشروع، وطلب من مسؤول العلاقات العامة والدبلوماسية التواصل مع القنصلية لتوفير كل ما تحتاجه لإنجاح مشروعها الذي اعتبره مشروع بلدية الريو أيضا، وللتحضير لحفل اطلاقه في القصر البلدي في 10/4/2019 مع توقيع اعلان نوايا بين البلدين والقنصلية بهدف تنفيذ ما امكن من مشاريع في اطار المشروع.

كما اجتمع للغرض نفسه مع عدد من المديرين في بلدية الريو حيث بحث معهم اهداف المشروع والسبل الآيلة الى تنفيذه.

وستشارك في في حفل اطلاق المشروع رئيسة المجلس الاعلى للمرأة العربية كلودين عون روكز التي ستأتي خصيصا من لبنان لإطلاق المشروع ولإلقاء محاضرة حول المرأة اللبنانية في العالم العربية في مجلس نواب الولاية، بالإضافة إلى مشاركتها في نشاطات اجتماعية - ثقافية تتعلق بالمرأة وزيارتها الى بعض المناطق الشعبية الفقيرة، حيث ستحاور الجمعيات النسائية فيها حول حقوق المرأة ودورها في عصرنا الحالي، على ان تلتقي أبناء الجالية اللبنانية واصدقاء لبنان للتحاور معهم حول مستقبل المرأة اللبنانية ودور الشباب في الحفاظ على مستقبل وطنهم.