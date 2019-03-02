أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد سليمان في تصريح له انه " بلغة رجل الدولة تحدث رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وبلغة الأرقام والتواريخ كشف الحقائق وبلغة واضحة نقول له نحن إلى جانبك وإلى جانب رئيس الحكومة سعد الحريري في وجه حملات التجني والإفتراء التي لن ترتد إلا على أصحابها".

كانت هذه تفاصيل خبر النائب سليمان : نحن الى جانب الحريري والسنيورة في وجه حملات التجني والافتراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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