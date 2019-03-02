الفكر العاملي: القرار البريطاني بحق المقاومة مرفوض ويمس السيادة اللبنانية

دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد الطيف فضل الله الى "إجماع وطني على إخراج معركة مكافحة الفساد من السياقات السياسية والمذهبية والطائفية والمذهبية"، مطالباً بـ"إنهاء العقم السياسي المزمن الذي يتعايش مع الفساد وسياسات الهدر والاهمال والمحاصصات".

واكد السيد فضل الله خلال خطبة الجمعة من على منبر المسجد الكبير في عيناثا "ضرورة إطلاق يد القضاء النزيه لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين بعيداً من المحميات السياسية". واعتبر ان "مقتضيات مواجهة الفساد واعتماد الشفافية وصدقية السير بالملفات الى نهاياتها لان المواطن لم يعد يقبل الا بفضح المستور وكشف الفاسد ومحاسبته".

وطالب بـ"معالجة الازمة المعيشية والتصدي الفاعل للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة بعيداً من استهلاك المواقف والشعبوية".

ودعا الحكومة الى "معالجة جدية لمشاكل الكهرباء والنفايات والدواء والإستشفاء بما بتناسب مع متطلبات الناس وحاجاتهم مع ضرورة تحديد المسؤوليات وتسمية المقصرين والمستثمرين في هذه القطاعات".

ودان فضل الله "القرار البريطاني الجائر بالتعرض للمقاومة التي تمثل كل المكونات اللبنانية والتي دافعت عن السيادة الوطنية في مواجهة الاحتلال والارهاب".

وشدد على ان "مثل هذه القرارات التي تدين الشعوب وتدعم الاحتلال تؤكد على افتقار هذه السياسات الى المحتوى الانساني والقيمي والقانوني".