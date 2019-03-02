العفو الدولية: إحالة السعودية لنشطاء للمحاكمة إشارة مروعة لتصعيد حملة القمع

أعلنت منظمة "العفو الدولية" أن "إعلان النيابة العامة السعودية أنها بصدد إحالة نشطاء حقوقيين للمحاكمة إشارة مروعة على تصعيد السلطات لحملة قمع النشطاء".
وحذرت المنظمة من "مخاطر إحالة النشطاء للمحاكمة بمن فيهم النساء الرائدات لحقوق المرأة ونطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي".
وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت، في بيان، عن "الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة"، موضحة أنها "انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة".
ولفتت النيابة العامة إلى أنه "تم رصد أنشطة منسقة للمتهمين تهدد السلم الاجتماعي وأمن المملكة"، مشيرة إلى أن "المتهمين كافة يتمتعون بكافة الحقوق التي كفلها لهم النظام".
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