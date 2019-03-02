وزير الدفاع الموريتاني يعلن ترشحه للرئاسة

أعلن وزير الدفاع الموريتاني، محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد الغزواني، في خطاب وجهه إلى الشعب الموريتاني، أنه يتعهد بالعمل على تحقيق طموحاتهم وأن "للعهد عنده معنى".

ولفت الغزواني إلى أنه ترشح "لنيل ثقة الشعب الموريتاني في الانتخابات، وهو يقدر جسامة المسؤولية"، مشيراً إلى أنه يضع "ما منّ الله عليه به من تربية وتكوين وخبرة وتجربة في خدمة البلاد".

وتعهد وزير الدفاع بـ"صون الحوزة الترابية، وتعزيز مكاسب الديمقراطية، وتحصين الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، والرفع من مكانة المرأة، وتحقيق النهوض الاقتصادي".

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، قد أكد على "موقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و 28 و 99 من الدستور مستمر".