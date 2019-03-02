المخابرات السويدية تعتقل عراقيا بتهمة التجسس

كشفت صحيفة "داغينز نيهتير" السويدية أن جهاز المخابرات المركزي "سابو" اعتقل شخصا للاشتباه بتجسسه على اللاجئين في السويد وهو عراقي يحمل الجنسية السويدية.

وذكرت الصحيفة، أن عناصر سابو، وبعد مراقبة طويلة، اعتقلوا الرجل (البالغ من العمر 45 عاما)، ووجهت له تهم "تقديم معلومات استخباراتية عن اللاجئين لدولة أجنبية".

ونقلت الصحيفة، عن أحد معارف المعتقل قوله، أنه "كان دائما يصطحب معه كاميرا أينما ذهب"، معبرا عن صدمته من خبر اعتقاله.

وأوضحت "داغينز نيهتر" أن "الجاسوس" يعمل مساعدا شخصيا، لكنه كان يدعي بأنه ناشط في مجال العمل الصحفي.

ويتهم السويدي ذو الأصول العراقية، بالتجسس على اللاجئين، والتضييق عليهم ومنعهم من التعبير عن انتقادهم للنظام في البلد، الذي فروا منه، دون الكشف عن اسم هذا البلد.

وأكد بيان لجهاز الاستخبارات السويدي أن "التحقيقات تجري مع الشخص تحت إشراف المدعي العام"، وأن مراقبته تمت منذ فترة طويلة جدا.