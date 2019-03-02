محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الجمعة عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، مقتل 8 أشخاص جراء تفجير انتحاري في إدلب، واعتقال وإصابة عدد من المتظاهرين في الجزائر، وإعلان وزير الدفاع الموريتاني رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: الشرطة تكشف عن عدد المصابين والمعتقلين في مظاهرات الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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