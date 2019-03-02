محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الجمعة، إن 600 شخص من أفراد القوات المسلحة تخلوا عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، فيما أكد مصدر رسمي جزائري، أن طائرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر، دون وجوده على متنها، وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش سيطرت بشكل كامل على الحدود مع الجزائر والنيجر.

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز التصريحات في 24 ساعة: طائرة الجزائر الرئاسية غادرت جنيف دون بوتفليقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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