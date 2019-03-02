بالصور- محافظ أسوان: خطة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف في 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الجمعة، وضع خطة متكاملة لإحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تنفيذ أعمال إحلال لشبكات المياه والصرف بتجديد المحابس الرئيسية مع إنهاء بؤر المشاكل للخطوط والشبكات في الطرق والشوارع الرئيسية، وأيضًا المناطق والأحياء السكنية التي تشهد كسورات وطفح متكرر، مع دعم منظومة التطهير المستمر للشبكات لاستيعاب كافة الضغوط.

وأوضح المهندس رفعت إسماعيل رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بأنه تم عرض كافة المشاكل والتحديات بمنتهى الشفافية والمصارحة الكاملة وخاصة الحالة الفنية للوضع الراهن للشبكات وكافة إحتياجات المحافظة على الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم وضع خطة سيتم تنفيذها على مدار 3 سنوات لإنهاء كافة مشاكل وبؤر الشكاوى المتراكمة منذ سنوات.