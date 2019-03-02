قبل أشهر.. تجريد حمزة بن لادن من الجنسية السعودية

أعلنت الصحيفة الرسمية في السعودية، أن حمزة بن لادن أسقطت عنه الجنسية السعودية منذ نوفمبر من العام الماضي، أي قبل أن تعلن الولايات المتحدة مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

وقالت صحيفة "أم القرى" الرسمية، إن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أعلنت عن صدور الأمر الملكي بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن "حمزة أسامة محمد بن لادن" من السجلات الرسمية" في

تاريخ 21/ 3/ 1440هـ.

وأصبح حمزة قياديا بارزا في تنظيم القاعدة المصنف إرهابيا على نحو متزايد.

ويعتقد أن حمزة ولد عام 1989، العام الذي شهد انسحاب الاتحاد السوفييتي من أفغانستان، وجرى تصنيفه "إرهابيا عالميا" في يناير 2017.

وكان حمزة نشر رسائل صوتية وأخرى مصورة تدعو إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2017 عندما صنفته بأنه إرهابي عالمي، إنه دعا إلى تنفيذ أعمال إرهابية في عواصم غربية وهدد بالثأر من الولايات المتحدة لقتلها والده.

وقتلت قوات أميركية خاصة أسامة بن لادن في غارة على مجمعه في باكستان عام 2011. ويعتقد أن حمزة كان قيد الإقامة الجبرية في إيران في ذلك الوقت. وتشير وثائق وجدت بالمجمع إلى أن مساعدي بن لادن كانوا يسعون لإعادته لوالده.

وصدر الأمر الملكي بتجريد حمزة من جنسيته في نوفمبر وفقا لبيان نشرته صحيفة أم القرى