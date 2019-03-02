20 شاباً مقابل كلب.. جريمة وحشية في صور

نشرت صفحة "وينية الدولة" مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر، يظهر فيه قرابة الـ20 شاباً، يتجمهرون حول كلب شارد قبل أن ينهالوا عليه بالضرب بالعصي، ويموت في نهاية المطاف.

وأشارت "وينة الدولة" الى أن الحادث وقع الأحد الفائت في ميناء مدينة صور حيث تجمع عدد من المواطنين، وعملوا على ربط كلب شارد واطعموه سماً بقصد قتله، الا أن الكلب وبحسب شاهد عيان حاول الفرار والدفاع عن نفسه، محاولاً ابعاد الشبان الذين تسلحوا بالعصي واقدموا على ضرب الكلب بوحشية حتى تمكنوا من قتله".