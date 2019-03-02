كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يمن الغد".. قناة مدعومة من قطر تبث برنامج لدعم الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ طاقم قناة "يمن الغد" المدعومة من قطر، بالتحضير لبرامجهم الداعية للاعتراف بمليشيات الحوثية الإرهابية تحت عنوان "أوقفوا الحرب".

وقالت مصادر من فريق العمل أن هناك كمية كبيرة من البرامج التي سيتم الترويج لها من الأسبوع القادم عند انطلاق البث التجريبي، تحتوي على العديد من البرامج التي تسعى لخدمة المليشيات الحوثية والدعوة إلى توحيد المؤتمر الشعبي العام، تحت راية صادق أمين أبو راس ومهاجمة المملكة العربية السعودية والإمارات.

وأعلن يحيى العابد "الحوثي السلالي"، أحد الأذرع الحوثية، إنه يعمل حاليًا على إعداد برنامج خاص به، مضيفًا أن الأسبوع المقبل سيكون موعد الإعلان عن تردد القناة الوليدة المدعومة من قطر، وكانت مصادر قريبة من محمد يحيى الفقيه أكدت فشل الحوثيين وقطر في إنشاء قناة فضائية يمنية تابع للحوثيين.

وكانت قد أرسلت قطر ضياء نعمان المقبلي، ومجموعة من الشخصيات التي تثق بها القيادات الحوثية إلى بيروت لبحث مع حزب الله ومندوب قطر كيفية إطلاق قناة يمن الغد وأفادت مصادر مطلعة على تحركات اللوبي، الذي يعمل على تأسيس القناة أنه دار في الاجتماع الذي عقد في بيروت عن إطلاق القناة من لبنان، إلا إن محمد يحيى الفقيه الذي تواصل معه ضياء المقبلي، اعترض عن ذلك بحجة أن إطلاق القناة من بيروت سيفتضح أمرهم، واقترح أن يتم إطلاق القناة من دولة عاملة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأوضحت المصادر أن اقتراح الفقيه قوبل بترحاب كبير واستقروا المجتمعون على أن يتم إطلاق القناة من العاصمة الأردنية عمان لكونها دولة عاملة ضمن التحالف العربي، وبذلك تكون الخطة في الطريق الصحيح للتموية.

وقالت المصادر إن الحوثيين أوكلوا للفقيه مهمة السفر إلى الأردن لمباشرة المعاملة لدى السلطات الأردنية والبدء في تأسيس القناة وطلاقها من عمان، لكن الفقيه ظهر يوم الأربعاء في مصر مع فرح أحد أقارب يحيى ونعمان دويد، وقال إنه سيعلن عن التردد الأسبوع المقبل، وأن القناة ستبث وأوكلت قطر لشخصيات يمنية بتأسيس قناة يمن الغد وبثها سعيا منها للقضاء على قناة اليمن اليوم التي تعمل الآن في صف التحالف العربي.

ورفضت جميع القيادات المؤتمرية في صف واحد رافضة للحرب بما يخدم المليشيات الحوثية واستخدام الملف الإنساني كقضية أساسية إضافة إلى الدعوات لوقف الحرب بوضعها الحالي والاعتراف بالمليشيات الحوثية كسلطات أمر واقع.