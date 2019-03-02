كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 قتيلاً في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولون، اليوم الجمعة، أن هجوماً شنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية أمريكية أفغانية في جنوب غرب أفغانستان أدى إلى مقتل 23 عنصراً من قوات الأمن الأفغانية، مع توقف محادثات السلام بين المتمردين والمفاوضين الأمريكيين.

والأنباء عن هذه الحصيلة الكبيرة للهجوم الذي استمر ساعات على قاعدة شوراب العسكرية، التي تعد إحدى أكبر المنشآت العسكرية في البلاد، جاءت بعد ادعاءات سابقة من مسؤولين محليين وأمريكيين أن القوات الأفغانية نجحت في صد الهجوم وقتلت 4 عسكريين.

والهجوم الذي بدأ قبيل الخليج 365 وتبنته طالبان شهد اقتحام المهاجمين للقاعدة في ولاية هلمند والاشتباك مع القوات الأفغانية، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع غفور أحمد جويد "انتهت العملية، قتل 23 من قوات الأمن الأفغانية وأصيب 15 وقتل 20 متمرداً".

وأكد المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند عمر زواك هذه الحصيلة وقال إن "طالبان أشركت 7 انتحاريين في الهجوم قتلوا خلال الاشتباكات"، وأفاد مسؤول أمريكي عدم سقوط قتلى أو جرحى أمريكيين في الهجوم.

وحركة طالبان التي تسيطر أو تتخذ مسرح عمليات لها أكثر من نصف منطقة هلمند، غالباً ما توجه ضربات قوية إلى القوات الأفغانية التي تكافح لوقف تمدد المتمردين في البلاد منذ تسلم القيادة من قوات حلف شمال الأطلسي أواخر عام 2014.