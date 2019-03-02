كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبائل حجور تسقط ثاني طائرة بدون طيار للحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقطت قبائل حجور في محافظة حجة، الجمعة، ثاني طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الانقلابية، بعدما أسقطت الأولى بمنطقة العرام جنوبي مديرية كشر، وفق ما ذكرته صحيفة "الوئام" السعودية

وتواصل قبائل حجور، تحقيق الانتصارات على ميليشيا الحوثي، بعد شن عدد من الهجمات على مواقع الانقلابيين حديثاً، وتحريرها من سيطرة الحوثي، فضلًا عن استهداف عدد من قادة الميليشيا.