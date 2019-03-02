كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: إصابة 56 شرطيا و7 مواطنين بجروح في حصيلة أولية للمظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت الشرطة الجزائرية، في بيان لها، إصابة 56 شرطيا و7 مواطنين بجروح في حصيلة أولية للمظاهرات، التي خرجت مناهضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة..
وأعلنت الشرطة الجزائرية، أن التجاوزات أدت إلى توقيف 45 متظاهرا، منهم 5 أشخاص أحرقوا سيارة وحاولوا اقتحام فندق.
وعمدت الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع في شكل كثيف في محاولة لتفريق مجموعة من نحو 200 متظاهر على بعد حوالى 1.5 كلم من القصر الرئاسي.
وانطلقت، الجمعة، تظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائرية بمشاركة آلاف المتظاهرين، بالتزامن مع تظاهرات في مدن أخرى، احتجاجا على ترشح بوتفليقة.