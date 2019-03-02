كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: إصابة 56 شرطيا و7 مواطنين بجروح في حصيلة أولية للمظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الشرطة الجزائرية، في بيان لها، إصابة 56 شرطيا و7 مواطنين بجروح في حصيلة أولية للمظاهرات، التي خرجت

مناهضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

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وأعلنت الشرطة الجزائرية، أن التجاوزات أدت إلى توقيف 45 متظاهرا، منهم 5 أشخاص أحرقوا سيارة وحاولوا اقتحام فندق.