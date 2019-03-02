كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كندا توافق على تسليم المديرة المالية لشركة هواوي إلى واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، السماح بالمضي قدما في قضية تسليم المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية، منغ وانزو تشون، التي اعتقلت في كندا أواخر العام الماضي.

وأضافت الحكومة في بيان: "اليوم، أصدر مسؤولو وزارة العدل الكندية تفويضا للمضي قدما، وهو ما يبدأ رسميا عملية تسليم في قضية السيدة "منج وانزو".

وفي أواخر يناير، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى هواوي ومنغ بالتآمر لانتهاك عقوبات أمريكية على إيران.