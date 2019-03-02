كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تتعهد لرئيس فنزويلا بتقديم معونات ضخمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال لافروف وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء: "سنواجه هذه المحاولات بصورة قاطعة".
وكانت روسيا والصين أحبطتا قراراً للأمم المتحدة يطالب بإجراء انتخابات نزيهة وحرة في فنزويلا.
وأضاف لافروف أن "روسيا ترغب في إرسال المزيد من المساعدات إلى فنزويلا بعد أن أمدتها بـ 7.5 طن من الأدوية"، مشيراً إلى أن بلاده تجري حاليا فحصا لقائمة جديدة بالأدوية الضرورية لفنزويلا.
وأكد لافروف أن المواد الغذائية هي أهم ما يمثل المساعدات الإنسانية الضرورية الآن إلى فنزويلا.
كانت روسيا أرسلت وفقاً لبيانات رسمية روسية أكثر من 30 ألف طن من القمح إلى فنزويلا في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أن كانت أرسلت 257 ألف طن أخرى خلال العام الماضي.
وأعرب المتحدث باسم الحكومة الروسية دميتري بيسكوف من جانبه عن الأمل في حل المشاكل السياسية والاقتصادية في فنزويلا قريباً.
ووفقا لما بينه وزير الخارجية لافروف فإن العلاقات التجارية والمالية بين كلا الدولتين تتعزز.
ومن جانبها، قالت نائبة الرئيس الفنزويلي رودريغيز إن شركة البترول الحكومية "بي دي في إس إيه" التي فرضت عليها العقوبات ستنقل مقرها من لشبونة إلى موسكو، مشيرةً إلى أن فنزويلا توجه علاقاتها الآن توجيهاً جديداً لأن أوروبا تنتهك "قوانينها الرأسمالية" ولا تضمن أمن الممتلكات الفنزويلية فيها.