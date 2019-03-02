كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 20 شخصا أثناء هروبهم من الباجوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة "العربية"، بـ "مقتل 20 شخصًا تقريبًا أثناء هروبهم من الباجوز، جراء انفجار لغمين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان قد أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، منذ بعض الوقت، أنّ بعد أن استكملت قواتنا إجلاء المدنيين من الباجوز وتحرير مقاتلينا الّذين كانوا مختطفين لدى داعش، لم يتبقَ في الباجوز سوى الإرهابيين، لافتًا إلى أن لذلك، بدأت قواتنا التحرك العسكري والاشتباك مع الإرهابيين لاستكمال تحريرها نهائيا.