كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة تركية تعلن إغلاقها بسبب "ضغوط" من الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قناة "فلاش تي في" الموسيقية والإخبارية، وإحدى أولى القنوات الخاصة في تركيا، اليوم الجمعة عن إغلاقها مؤقتاً، منددة بضغوط من الحكومة.

وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للقناة "إجراءات السلطات تفتقد إلى أساس قانوني، والضغوط الإدارية والسياسية والمالية أصبحت لا يمكن تحملها".