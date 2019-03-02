عبد الحميد يعود لـ”الأسود”.. رونار: “سيكون إضافة كبيرة للمنتخب”

أشاد الناخب الوطني، هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، باللاعب يونس عيد الحميد، مدافع فريق ريمس الفرنسي، والذي يبصم على واحد من أبرز مواسمه هذا الموسم، في الدوري الفرنسي الممتاز.

وفي حوار له مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، نشره اليوم الجمعة، قال رونار إنه تواصل معه عبر الهاتف مؤخرا، ” لقد هنأته على المسار الكبير الذي يبصم عليه هذا الموسم، رفقة الفريق الفرنسي، أنا سعيد جدا من أجله”.

وأضاف مدرب “أسود الأطلس” قائلا: ” عبد الحميد ليس فقط لاعبا رسميا بالفريق، بل هو واحد من أعمدته هذا الموسم، ويبصم على أداء جد رائع، لقد لعب في الدرجة الثانية ثم صعد للدرجة الأولى، هو لاعب متميز وتطور بشكل هائل، سيكون إضافة كبيرة للمنتخب المغربي”.